TeamAmel - Maëlyss, Ismaël et Elodie « à la cool » en coaching

La fameuse phase des Battles arrive à grands pas. Vendredi soir, les talents de chaque équipe devront s’affronter en trio sur la scène de The Voice Kids saison 5. En exclusivité cette semaine, MYTF1 vous emmène en coulisses pour découvrir les coachings inédits des équipes des quatre coachs Jenifer, Soprano, Patrick Fiori et Amel Bent. Aujourd’hui, Amel Bent nous embarque en répétitions avec ses trois talents Ismaël, Elodie et Maëlyss pour leur premier coaching. Amel leur propose un exercice de respiration pour les déstresser. Pas de pression avec la coach ! Pour Maëlyss, les conseils d’Amel Bent sont très importants : « un conseil qui m’a marqué, c’est de chanter à l’octave en dessous quand on répète ». Pour Ismaël, ce n’est pas une compétition : « On est un trio, on n’est pas concurrents du tout ». Vendredi soir, Maëlyss, Ismaël et Elodie interprèteront « I’ll be there » des Jackson 5 sur la scène de The Voice Kids. Alors, quel talent sera sauvé par Amel Bent ? Le choix s’annonce très difficile ! Rendez-vous vendredi 9 novembre à 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1 pour de nouvelles vidéos exclusives.