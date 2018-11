TeamAmel – Hindy, Nassim et Zoé veulent profiter de l’instant présent pour la Battle

Ce soir, c’est la grande première des Battles sur la scène de The Voice Kids saison 5. Pour terminer la semaine en beauté, MYTF1 vous propose de découvrir les coulisses du deuxième coaching d’Amel Bent. Elle accueille trois talents de son équipe en salle de répétition : Nassim, Zoé et Hindy. Ils vont unir leurs voix ce soir sur la scène de The Voice Kids. Les trois jeunes talents admirent beaucoup leur coach. Nassim confie : « Elle est très tactile ! ». Ce qui fait bien rire Zoé et Hindy ! A l’écoute et très gentille, Hindy, Zoé et Nassim semblent rassurer par les conseils de leur coach. En tout cas, l’ambiance est bon enfant pendant les répétitions. Mais ce soir, la compétition reprend sur TF1. Quelle chanson Zoé, Hindy et Nassim vont-ils interpréter ? Quel talent sera sauvé par Amel Bent ? Le choix risque d’être difficile à prendre ! Rendez-vous ce soir à 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1 pour de nouvelles vidéos exclusives.