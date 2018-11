TeamJenifer - En répétition, Jenifer reste sans voix devant ses talents

Vendredi, les Battles continuent sur le plateau de The Voice Kids saison 5. Pour vous faire patienter avant de voir les talents performer sur scène, MYTF1 vous emmène en coulisses pour découvrir les coachings inédits des équipes des quatre coachs Jenifer, Soprano, Patrick Fiori et Amel Bent. Aujourd’hui, c’est Jenifer qui va coacher trois talents de son équipe en salle de répétition : Stella, Lilian et Camila & Zion Luna. Les trois jeunes chanteurs vont unir leur voix ce soir avec une chanson très émouvante : « si t’étais là » de Louane. En répétition, la coach est très émue par l’interprétation de ses talents. Va-t-elle pouvoir retenir ses larmes vendredi soir ? Quel talent sera sauvé par Jenifer ? Le choix s’annonce très difficile ! Rendez-vous vendredi 23 novembre à 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1 pour de nouvelles vidéos exclusives.