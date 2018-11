TeamJenifer - Rosie, très émue par la surprise de Soprano et Patrick Fiori lors du coaching

Vous avez rendez-vous avec les coachs et leurs talents pour l’ultime soirée des Battles ce vendredi sur TF1. En attendant, MYTF1 vous emmène en coulisses pour découvrir les coachings inédits des équipes des quatre coachs Jenifer, Soprano, Patrick Fiori et Amel Bent. Pour finir cette semaine de coachings en beauté, Jenifer accueille son dernier trio composé de Mélia, Rosie et Mano. Un trio assez atypique qui va interpréter un titre de Vianney : « Moi aimer toi ». Parmi le trio, la jeune Rosie est assez réservée. Alors que Soprano et Patrick Fiori s’incrustent en répétition pour faire une surprise aux trois talents, la jeune Rosie ne peut retenir son émotion. Jenifer n’hésite pas une seconde à aller réconforter la jeune fille impressionnée par l’arrivée des deux coachs. Une question se pose à l’approche de l’ultime soirée des Battles : quel talent sera sauvé par Jenifer ? Le choix s’annonce très difficile ! Rendez-vous vendredi 23 novembre à 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1 pour de nouvelles vidéos exclusives.