TeamPatrick – Alexandre, Carla et Léna restent une « équipe debout » !

Vendredi soir, les talents sélectionnés lors des auditions à l’aveugle vont s’affronter lors de la première soirée des Battles de The Voice Kids saison 5. Cette semaine, MYTF1 vous emmène en coulisses pour découvrir les coachings inédits des équipes des quatre coachs Jenifer, Soprano, Patrick Fiori et Amel Bent. Aujourd’hui, c’est au tour de Patrick Fiori d’accueillir ses talents Alexandre, Carla et Léna pour leur premier coaching. C’est avec beaucoup de bienveillance que le coach conseille et rassure les trois jeunes enfants. Vendredi soir, Carla, Léna et Alexandre interprèteront « Un homme debout » de Claudio Capéo sur la scène de The Voice Kids. Alors, quel talent sera sauvé par Patrick Fiori ? Le choix s’annonce très difficile ! Rendez-vous vendredi 9 novembre à 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1 pour de nouvelles vidéos exclusives.