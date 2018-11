TeamPatrick - Les blagues de Patrick Fiori ont trouvé un bon public en coaching

Il vous faudra encore un peu de patience pour découvrir la suite des Battles de The Voice Kids saison 5. En effet, les Bleus vont rencontrer l’équipe néerlandaise ce soir dans un match diffusé sur TF1. Rendez-vous donc vendredi 23 novembre pour assister à des Battles exceptionnelles. En attendant, MYTF1 a pensé à vous ! Jusqu’à vendredi prochain, on vous embarque en coulisses pour découvrir les coachings inédits des équipes des quatre coachs Jenifer, Soprano, Patrick Fiori et Amel Bent. Aujourd’hui, ce sont les jeunes talents de l’équipe de Patrick Fiori qui sont à l’honneur. Les jumelles Abby et Sarah, Alexander et Louna s’affronteront donc dans un Battle unique. Leur coach est présent pour préparer au mieux leur prestation avec eux. Les trois jeunes talents sont mis à l’aise grâce à un coach très blagueur ! Mais l’objectif est important : la demi-finale est à la clé ! Alors, quel talent sera sauvé par Patrick Fiori ? Le choix s’annonce très difficile ! Rendez-vous vendredi 23 novembre à 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1 pour de nouvelles vidéos exclusives.