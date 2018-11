TeamPatrick - Ilona, Lina et Irma improvisent une danse avec leur coach

Vendredi soir, les derniers talents sélectionnés lors des auditions à l’aveugle vont s’affronter lors de l’ultime soirée des Battles de The Voice Kids saison 5. Cette semaine, MYTF1 vous emmène en coulisses pour découvrir les coachings inédits des équipes des quatre coachs Jenifer, Soprano, Patrick Fiori et Amel Bent. Aujourd’hui, on retrouve Patrick Fiori avec un trio 100% féminin avec Ilona, Lina et Irma. Pour ce premier coaching, les jeunes filles sont très motivées et prennent tous les conseils que leur coach peut leur donner. C’est avec beaucoup de bienveillance et de patience que le coach conseille et rassure Irma, Ilona et Lina. Elles vont pouvoir s’appuyer les unes sur les autres pour offrir une belle performance vendredi sur la scène de The Voice Kids. Mais Patrick Fiori va devoir choisir… Quel talent sera sauvé par Patrick Fiori ? Le choix s’annonce très difficile ! Rendez-vous vendredi 23 novembre à 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1 pour de nouvelles vidéos exclusives.