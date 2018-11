TeamSoprano - Le coaching commence pour Madison, Morgan et Talisa🎵

Vendredi, c’est la première soirée des Battles de The Voice Kids saison 5. Cette semaine, MYTF1 vous emmène en coulisses pour découvrir les coachings inédits des équipes des quatre coachs Jenifer, Soprano, Patrick Fiori et Amel Bent. Aujourd’hui, c’est l’heure du coaching de Madison, Morgan et Talisa avec leur coach Soprano. C’est dans la bonne humeur que les trois talents répètent en s’amusant ! Soprano sait les mettre à l’aise tout en leur donnant de bons conseils. Le travail avant tout ! Il faut être prêt pour vendredi soir. Morgan, Talisa et Madison vont tous les trois interpréter « Feel » de Calvin Harris, Pharell Williams et Katy Perry sur la scène de The Voice Kids. Alors, quel talent sera sauvé par Soprano ? Le choix s’annonce très difficile ! Rendez-vous vendredi 9 novembre à 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1 pour de nouvelles vidéos exclusives.