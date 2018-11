TeamSoprano – Emma, Enzo et Marie, un trio qui met les frissons

Vendredi, c’est la grande soirée des Battles de The Voice Kids saison 5. Et pour vous faire patienter avant cette soirée de folie, MYTF1 vous propose d’entrer dans les coulisses des coachings des coachs et de leurs équipes. Jenifer, Soprano, Patrick Fiori et Amel Bent vont apporter leur soutien et leurs conseils à chaque trio qui se produira sur scène. Aujourd’hui, Soprano va coacher un trio de haut niveau : Emma, Enzo et Marie sont très dynamiques et ont hâte de répéter leur chanson avec Soprano. C’est dans la bonne humeur que les trois talents s’accordent pour proposer une prestation à la hauteur des espérances de leur coach. Vendredi soir, Emma, Marie et Enzo vont tous les trois interpréter « Tous les cris, les SOS » de Daniel Balavoine sur la scène de The Voice Kids. Alors, quel talent sera sauvé par Soprano ? Le choix s’annonce très difficile ! Rendez-vous vendredi 9 novembre à 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1 pour de nouvelles vidéos exclusives.