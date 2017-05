The Sugazz :"ça nous déchire le cœur de quitter la Voice family"

Découvrez la réaction de "The Sugazz" après cette première soirée des grands shows en direct. Une émotion non feinte, un bonheur partagé,.. "On n'arrive même pas à avoir de la peine pour nous car Imane est qualifiée. On la soutient, c'est la quatrième Sugazz". Big Up évidemment pour leur coach Mika... The Sugazz repartent avec des images et des rencontres plein la tête. Rendez-vous samedi prochain à 21h sur TF1 pour la deuxième grande soirée en direct de The Voice 6 !