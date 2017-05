The Sugazz : “On a hâte de savoir ce que les gens pensent de nous”

Le verdict est tombé pour les Sugazz ! Le trio explosif de la saison 6 de The Voice accède aux lives grâce à leur reprise de Nirvana. Les trois chanteuses à la cohésion légendaire vont pouvoir poursuivre l’aventure The Voice et se confronter au public français. C’est une grande première pour le groupe, et elles comptent bien tout donner ! Rendez-vous samedi prochain à 20h55 sur TF1 pour la suite des épreuves ultimes de The Voice 6 !