The Sugazz – « Smells Like Teen Spirit” (Nirvana) (Epreuve Ultime - Saison 6)

PRESTATION ISOLEE - Mika a décidé d’opposer The Sugazz à deux autres talents de son équipe : Incantèsimu et Agathe. Le trio 100 % féminin composé de Heleni, Natacha et Betty compte bien se qualifier pour la prochaine étape de la compétition de The Voice Saison 6, les grands shows en direct. Pour ce faire, The Sugazz vont revisiter à leur manière un tube de Nirvana « Smells Like Teen Spirit ». Vous avez découvert ce trio infernal lors des sixièmes auditions à l’aveugle de The Voice de cette saison 6 quand elles ont mis le feu au plateau en interprétant « American Boy » d’Estelle ft. Kanye West. Ambiance de folie lors de cette sixième Audition à l’Aveugle que vous pouvez revoir sur MYTF1 Extrait du REPLAY de The Voice 6 du 6 mai 2017 – L’épreuve ultime 1