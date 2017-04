The Sugazz VS JJ - « Fiche le camp Jack » (Richard Anthony) – (Saison 6)

Pour cette première battle de la soirée, ce sont trois talents contre 1 qui vont s’affronter. En effet, Mika a décidé d’affronter The Sugazz à JJ. Betty, Heleni et Natacha forment le groupe The Sugazz que l’on a découvert lors des auditions à l’aveugle du 1er avril 2017. The Sugazz nous avait enchantés et amusés en reprenant « American Boy » d’Estelle ft. Kanye West qui a fait se retourner Mika et Zazie. JJ, quant à lui, avait séduit les quatre coachs avec « Baby I’M Yours de Breakbot. Le trio The Sugazz et JJ partagent le même univers musical mais adoptent deux techniques vocales différentes. Ce soir, ils unissent leurs forces pour faire vibrer le plateau des Battles de la saison 6 de The Voice au rythme de « Fiche le camp Jack » de Richard Anthony. Un moment unique au cours duquel ces talents vont tout donner pour séduire le public, les téléspectateurs et les Coachs. Qui sera sauvé par Mika qui permettra au talent d’accéder à l’Epreuve Ultime ? Replay de The Voice Saison 6 du samedi 22 avril 2017