The Voice 2019 - Audition à l'aveugle 7 ! (Saison 08)

Vous n’avez pas pu suivre la septième soirée de The Voice 8 du samedi 23 mars 2019 ? Les AVANT-DERNIERES auditions à l’aveugle avant les KO ? Pas de problème n’attendez pas et revivez dès maintenant cette belle soirée remplie de talents et de surprises en replay vidéo sur MYTF1 ! De nouveaux talents prêts à émerveiller les coachs Chaque samedi, c’est un plaisir toujours aussi fort que de découvrir les nouveaux talents de la saison 8 de The Voice 2019. Entre émotions, puissance, douceur, rires ou encore surprises, nous sommes à chaque fois heureux de passer ce beau moment aux côtés de nos quatre coachs, Jenifer, Julien Clerc, Soprano et Mika, qui font tout à chaque fois pour recruter la crème de la crème des voix. Les coachs sont près de finaliser leurs équipes Si Julien Clerc, Mika, Jenifer et Soprano se battent à chaque fois entre eux, c’est que The Voice 2019 reste avant tout une compétition, une compétition qui a vu ce samedi 23 mars 2019 une très belle septième soirée d’auditions à l’aveugle, durant laquelle de nouveaux talents ont pu se montrer sous leur meilleur jour. Combien se sont qualifiés pour gagner leurs billets pour les KO ? Des talents prêts pour le grand moment de leur vie Ils sont 55 Talents en tout à ce stade de la compétition, avant ces septièmes auditions à l’aveugle. 55 candidats sélectionnés pour la prochaine étape de la compétition, les KO. Ils restent encore deux auditions à l’aveugle pour remplir les équipes. En ce samedi 23 mars, un total de 12 Talents ont tenté leurs chances sur la scène de The Voice 2019, douze talents qui ont tout fait pour rejoindre ceux déjà intégrés dans les équipes de nos quatre coachs. Combien ont réussi à gagner leurs billets pour les K.O ? Combien pour faire se retourner tous les coachs, comme Gage – Gjon’s Tears – Laureen – Clément – Agathe – Poupie – Arezki – Vay – Ismail – Maxime Cassady – Ilycia – Clem Chouteau – Albi – Geoffrey ou encore Lily Jung – Virginie - Coco – Valérie Daure – Scam Talk, la semaine dernière ? Les KO, la prochaine étape de la compétition, approchent à grands pas… Les KO, parlons-en d’ailleurs : ce samedi 23 mars, c’était la septième soirée des auditions à l’aveugle, l’avant-dernière pour être plus précis… Le calcul est fait assez rapidement : les KO se lanceront le samedi 6 avril prochain, et mettront les coachs sous haute tension puisqu’une équipe passera un par un et leur coach décidera de leur ressort. Oui pour Coupe de cœur / Non / peut-être en zone rouge… Mais attention les autres coachs pourront voler le talent en zone rouge… les quelques dix-huit talents que comprennent chaque équipe. En attendant, message à ceux n’ayant pu être devant leur émission ce samedi 23 mars 2019 : n’attendez pas, revivez cette belle sixième soirée des auditions à l’aveugle de The Voice 8 en replay vidéo sur MYTF1 !