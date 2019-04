The Voice 2019 - Epreuve des K.O. 02 - Mika (Saison 08)

Vous n’étiez pas devant The Voice ce samedi 13 avril 2019, et donc vous avez manqué la possibilité de vivre une soirée riche en surprises et en rebondissements ? Rien de grave, car dès maintenant, vous pouvez revivre en REPLAY VIDEO sur MYTF1 la deuxième soirée de la toute nouvelle épreuve inédite des KO de la saison 8 de The Voice 2019, une soirée à l’issue de laquelle un coach, MIKA, a fait jouer son équipe de 18 Talents, pour finalement ne garder que 6 voix pour la prochaine étape : les battles. Place à l’épreuve inédite pour l’équipe de Mika : les KO ! D’abord, il y a eu huit auditions à l’aveugle. Puis viennent les KO en ce samedi 13 AVRIL 2019 : quelques dix-huit talents ont joué cette deuxième soirée des KO de The Voice 8 ce samedi, l’avant-dernière étape avant les grands shows en direct à l’issue desquels sera élu celui qui prendra la relève de Maëlle, le grand vainqueur de la saison 7 de The Voice 2018 ! Avez-vous déjà votre favori dans l’équipe de Mika ? Voici un récapitulatif de son équipe : Whitney – Camille – Hi Levelz – Laure – Gage – Gjon’s Tears – Ursula – Agathe – Albi – Estelle – Hannah Featherstone – Coco – London Loko - Louna – Mano – Max Livio – Thomas – Clem Chouteau. Vous allez être servis : Ils chantent tous pour vous ce soir ! Qui se fera voler ? La Team de Mika s’affronte dans la même équipe, mais Julien Clerc, Soprano et Jenifer sont bien présents et peuvent voler des Talents de l’équipe de Mika. Tant que la coach n’a pas donné son OUI définitif, les autres coachs ont la possibilité de voler un de ces Talents en zone rouge ou en zone « peut-être ». Alors, la question se pose déjà : qui vont-ils voler ? Dans tous les cas, avec le niveau des talents de cette saison 8, les coachs ne peuvent se tromper : ces artistes sauront montrer à leur nouveau coach qu’ils ont bien fait d’être repéché(s) ! Le REPLAY VIDEO de The Voice 8 disponible sur MYTF1 ! Alors donc, vous avez manqué la deuxième soirée des KO de The Voice 8 ? N’attendez pas : dès maintenant, filez sur MYTF1 pour revivre en REPLAY VIDEO cette folle soirée au rythme effréné durant laquelle on n’a pas pu s’ennuyer, durant laquelle nous avons assisté à de très, très belles reprises !