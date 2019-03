The Voice 2019 - Auditions à l'aveugle 8 (Saison 08)

Vous avez manqué les huitièmes auditions à l’aveugle du samedi 30 mars 2019 sur TF1, les dernières de la saison 8 de The Voice 2019 ? Session de rattrapage dès maintenant sur MYTF1 ! Place aux derniers Talents de The Voice saison 8 Ils étaient 64, 64 Talents avant cette dernière soirée d’auditions à l’aveugle, à avoir déjà validé leur ticket pour les KO. Il restait donc encore quelques places pour les voix qui se sont présentées devant les coachs ce samedi 30 mars 2019 : lors de cette dernière soirée d’auditions, combien de talents ont finalement été recrutés, sachant qu’officiellement, il ne restait que huit places à prendre au total ? A la fin des auditions à l’aveugle ils seront 72 Talents prêts pour la prochaine étape Les équipes de nos coachs enfin au complet De manière officielle, chaque équipe se doit, à la fin des auditions à l’aveugle, d’être composée de dix-huit Talents minimum. Il ne restait donc, avant cette dernière soirée d’auditions, plus que deux places dans les équipes de Mika et Julien Clerc ; trois dans l’équipe de Soprano et une dans celle de Jenifer. C’est avec dix-huit Talents que tous les coachs attaqueront la phase des KO… Après les auditions à l’aveugle… place aux K.O. ! NOUVEAU dans l’histoire de The Voice. Les saisons passent mais ne se ressemblent pas ! En effet pour la première fois dans l’histoire de The Voice, une nouvelle étape nommée les KO. Samedi 6 avril 2019 la compétition se corse ! Tous les Talents vont se retrouver en compétition dans leur propre équipe ; chaque Talent affrontera un autre Talent de son équipe. Leur but est de prouver à leur coach qu’ils méritent de rester dans la compétition. 18 Talents dans chaque équipe, et chaque coach va devoir choisir qui reste, qui part. Chaque coach aura 5 secondes pour voler un Talent de l’autre équipe. Chaque Talent va devoir se battre pour montre à leur coach qu’ils sont dignes d’une des 6 places pour la suite de la compétition. Et pour la première fois, le coach devra décider le sort des Talents à l’issue de chaque prestation. À tout moment, une action peut se passer. L’ascenseur émotionnel risque d’en prendre un coup ! Ainsi, vous pourrez retrouver Tania, Mano, Coco, Monstre, Laura, Gage, Makja, Sidoine, Ilycia, Léona Winter, Clem Chouteau, Poupie, Arezki, Clémentine, Lily Jung, Louna, Gjon’s Tears, Antso, jessica Plesel, Godi, Sherley, Laureen, Pearl, Petru, Anto, Ina Ich… En attendant ces fameux K.O., ne manquez pas de revivre si ce n’est pas déjà fait, cette dernière soirée des auditions à l’aveugle de The Voice 8, et ce dès maintenant en replay vidéo sur MYTF1 !