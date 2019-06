The Voice 2019 - La finale (Saison 08)

Vous avez manqué la grande finale de The Voice 8 diffusée en direct exceptionnellement ce jeudi 6 juin 2019 sur TF1 et MYTF1 ? Vous avez donc manqué le sacre de…… Vous y avez cru n’est-ce pas ? Non, nous ne vous révèlerons pas le nom du Lauréat de la saison 8 de The Voice, non non… Tout ce que l’on peut voir dire c’est que c’est un homme ou une femme ! Nous préférons vous laisser le découvrir par vous-mêmes, via le Replay vidéo de cette magnifique finale déjà disponible sur MYTF1 ! Quatre finalistes, un seul vainqueur Après dix-huit semaines de compétition, ils ne sont plus que quatre talents en lice pour le titre de grand vainqueur de cette saison 8 de The Voice : trois hommes et une fille, tous aussi beaux que très bons chanteurs et chanteuse : Whitney dans l’équipe de Mika ; Clément dans la Team Soprano ; Pierre Danaë, coaché par Julien Clerc et Sidoine, finaliste de l’équipe de Jenifer. Un ou une de ceux-là a été élu(e) The Voice 2019, à l’heure où vous lirez cette description. Reste à savoir qui… Le public a désigné seul le successeur de Maëlle ! Ces quatre talents, respectivement représentants des équipes de Jenifer, de Julien Clerc, de Mika et de Soprano, ont chacun chanté à trois reprises lors de la finale. D’abord en solo, puis accompagnés d’une star invitée (étaient présents Aya Nakamura, Florent Pagny, M Pokora et Patrick Bruel), et enfin en duo avec leur coach. Et pendant toute la soirée, un seul juge : vous ! C’est en effet le public et uniquement le public qui a désigné le grand vainqueur de The Voice 8 par ses votes par téléphone, SMS mais aussi via votre box ! Alors, qui entre Pierre Danaë, le musicien romantique ; Clément, l’interprète sensible ; Whitney, la jeune prodigue et Sidoine, le crooner persévérant pour prendre la succession de Maëlle, lauréate de la saison précédente ? La réponse, dans le replay vidéo de la finale ! Le replay de la finale de The Voice 8 dès maintenant sur MYTF1 Oui, car le replay vidéo de la grande finale de The Voice 2019 qui s’est jouée ce samedi 6 juin 2019 en direct sur TF1, est déjà disponible sur MYTF1 ! Ne manquez pas de revivre une soirée folle qui a vu un talent devenir le vainqueur de la saison 8 de The Voice, qui se disputait entre Pierre Danaë, Clément, Sidoine et Whitney, ce au bout d’une aventure extraordinaire, depuis les auditions à l’aveugle jusqu’à cette grande finale ! Mais pour ceux qui sont intéressés par cette grande aventure, le casting est ouvert ! Rendez-vous sur la page d’accueil de The Voice !