The Voice 2019 ! - Les Battles 01 - (Saison 08)

Après les auditions à l'aveugle puis la difficile épreuve des « K.O. », les premières battles de The Voice 8 ont rendu leurs premiers verdicts ce samedi 4 mai 2019, avec cette année, une règle des Battles simple : il n’y a pas de règle ! On entre dans une nouvelle étape de la compétition de The Voice 8 : les battles. Cette nouvelle phase de la saison donnera le ticket pour l’accès aux Live. Chaque coach a 8 talents et va faire 4 battles de 2 personnes. Préparez-vous à 2 soirées exceptionnelles. Les Talents n’ont plus le choix, ce soir il faut être le meilleur. Cette année les coachs auront la possibilité de bousculer les règles ! Aux précédentes saisons, lors des Battles, les coachs disaient oui ou non. Cette année, les coachs peuvent dire oui aux 2 Talents ! Pour les coachs, un seul impératif, avoir une équipe de 4 Talents sur les Directs ! Ça promet beaucoup de surprises pour les coachs, pour le public et pour les Talents. Revivez cette folle première soirée des battles de The Voice dès maintenant en replay vidéo sur MYTF1 ! Que les battles de The Voice 2019 commencent ! C’est connu, c’est ainsi, tout le monde le sait, après la pluie vient le beau temps… Dans The Voice, cet adage s’adapte : après les auditions à l’aveugle, les KO arrivent les battles, c’est comme cela ! Et c’est ce samedi 4 mai 2019 que s’est lancée cette fameuse et tant attendue phase des battles de la saison 8 de The Voice, une première soirée durant laquelle nous n’avons pas été déçus tant les talents qui ont joué leur duel, ont donné beaucoup et offert encore plus ! 8 talents de chaque équipe vont s’affronter dans des Battles nouvelle version ! Pour cette dernière ligne droite avant les Lives, place à des Battles très fortes en émotions qui promettent beaucoup de surprises à la fois pour les coachs, les talents et les téléspectateurs. Puisque comme nous vous le disions plus haut, finie l’ancienne règle des Battles, place à la nouvelle règle 2019, nouvelle version : pas de règle ! plus de vol de Talents, les coachs peuvent garder un ou les deux Talents en battles. Le but est d’en avoir 4 pour affronter la dernière ligne droite : les Directs. REPLAY : Revivez les battles du samedi 14 mai 2019 sur MYTF1 ! Quels Talents vont convaincre leur coach pour accéder aux émissions en direct ? C’est une soirée assez folle et riche en rebondissements et en émotions que nous avons vécue ce samedi 4 mai sur TF1… Vous n’étiez pas devant The Voice pour suivre la première session des battles ? Ne vous inquiétez pas : dès maintenant, revivez cette soirée passionnante dans son intégralité, grâce au replay vidéo disponible sur MYTF1 !