The Voice 2019 - Direct 01 (Saison 08)

Vous avez manqué la première soirée des grands shows en direct de The Voice 8 qui avait lieu le samedi 18 mai 2019 sur TF1 et MYTF1 ? Alors c’est le moment de cliquer tout de suite sur le bouton « PLAY » du REPLAY sur MYTF1 pour revivre ce grand moment, une soirée durant laquelle seize (16) Talents se sont disputés douze (12) places pour le Live suivant… 16 (Seize) talents pour 12 (douze) places Après l’étape décisive des « Battles » est venue l'heure des Grands Shows en direct ! Les 4 coachs, Soprano, Julien Clerc, Jenifer et Mika, ont désormais chacun une équipe composée de 4 talents. Pourtant, seul l’un d'entre eux sera sacré « The Voice » dans quelques semaines. Dès ce soir, en plus de leur coach, c'est le public que les 16 talents devront convaincre ! Après quatorze soirées de compétition dans The Voice 2019, un total de seize talents ont gagné leur place pour les grands shows en direct de la saison 8 de The Voice. Qui sont-ils ? Dans la Team Jenifer, le duo Arezki et Geoffrey, Léona Winter, Poupie et Sidoine. Pour celle de Julien Clerc, Laureen, Léonard, Pierre Danaë et Théophile Renier. Albi, Gjon’s Tears, London Loko et Whitney représentaient l’équipe de Mika. Enfin, pour Soprano : Clément, Gage, le trio Mayeul et Scam Talk et Vay. Le public sauvait deux talents, les coachs décisionnaires et tiraillés Dès cette 1ère session de Live, en plus de leur coach, c'est le public que les 16 talents devront convaincre ! Chaque semaine, en public et accompagnés de l'orchestre de « The Voice », les talents donneront le meilleur d'eux-mêmes face aux coachs pour continuer l’aventure. Cette année, seul le public choisira les 4 finalistes et désignera enfin le grand gagnant : La plus belle voix de France 2019 remportera un contrat chez Universal Music et enregistrera un album Qui deviendra "The Voice" 2019 ? Mais les règles pour ce premier Live étaient les suivantes : pendant toute la soirée, le public était appelé à voter pour sauver ses talents favoris. Dans chaque équipe, le public sauvait ainsi deux talents. Restaient alors deux talents, que le coach de l’équipe en question devait départager. Un des deux seulement allait ensuite se qualifier et ainsi accéder au 2è Direct, prévu le samedi 25 mai prochain. Le REPLAY dès maintenant sur MYTF1 Alors, les questions fusent : quels talents sont qualifiés ? Qui a été sauvé ? A contrario, quels talents a vu les portes du prochain Live se refermer ? Toutes les réponses aux questions que vous vous posez sont à trouver dans le REPLAY vidéo de la soirée The Voice du samedi 18 mai 2019, disponible dès maintenant et en intégralité sur MYTF1 !