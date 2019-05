The Voice 2019 ! - Les Battles 02 (Saison 08)

Aux portes des grands shows en direct ! C’est l’heure, l’heure de revoir la deuxième session des battles de The Voice 8 diffusée le samedi 11 mai 2019 et que vous avez apparemment manquée… Rien de grave : dès maintenant, revivez cette folle soirée remplie de beaux duels et de surprenants duos en replay vidéo sur MYTF1 ! Les battles de The Voice 8 aux portes des grands shows en direct Vous avez aimé la première soirée des battles de la saison 8 de The Voice du samedi 4 mai 2019, qui a vu quelque dix talents - dont 2Talents qui n’en font qu’un et 2 Talents d’une même battle qui ont été sélectionnés - gagner leur ticket pour les grands shows en direct à l’issue de duels de haut-vol. Pour rappel, Léona Winter, Albi, London Loko, Théophile Renier, Vay, Sidoine, Mayeul/Scam Talk, Léonard et Gjon’s Tears sont sûrs de poursuivre l’aventure et de les retrouver aux Lives. Plus de vols de talents à cette étape de l’aventure de The Voice 8. Que de surprises en revanche vous attendent ! Alors ne manquez pas de revivre la deuxième session de cette phase cruciale dans la compétition The Voice 2019 : en effet, à l’issue de ces battles, que quatre Talents seront emmenés par leur coach respectif à l’étape suivante de l’aventure : les Directs. Plus de règles pour les Battles – que des surprises On l’a bien vu lors des premières battles du samedi 4 mai dernier : la battle qui opposait London Loko et Albi, Mika a décidé de bouleverser les règles des battles en gardant ces 2 Talents pour les grands shows en direct. Puis vient au tour de Soprano, qui a opposé Scam Talk à Mayeul et qui finalement a décidé de faire un Talent à 3 têtes pour les Directs. Donc ne manquez pas de revoir ces deuxièmes et dernières battles de la saison 8 car tout reste possible ou pas ! Le replay vidéo de The Voice 8, c’est sur MYTF1 uniquement ! Alors, qu’attendez-vous ? N’hésitez pas et revivez ce passionnant et trépidant deuxième épisode des Battles de la saison 8 de The Voice, durant lequel plusieurs talents vous montreront que leur première apparition aux auditions à l’aveugle n’était qu’un aperçu de ce qu’ils savent faire… Retrouvez Poupie, Petru, Laureen, Anton, Clément, Fanswa, Godi, Louna, Whitney, Virginie Gaspard, Pierre Dana¨, Ava Baya, Arezki, Geoffrey, Gage et Hi Levelz. Qui restera dans l’aventure ? Qui va créer la surprise ? Dès maintenant, lancez le player et revivez en REPLAY vidéo, sur MYTF1 uniquement, la soirée The Voice 8 du samedi 11 mai 2019 ! Bienvenue dans cette dernière soirée des Battles. La semaine dernière les coachs ont pris le pouvoir, ils n’ont pas hésité à casser les codes pour former la meilleure équipe possible pour les live. Pour ces deuxièmes battles, tout peut arriver. Les Talents jouent les 7 dernières places pour les grands shows en direct. Chaque coach dispose de 2 places sauf Mika qu’il n’en possède qu’une. Les Talents ont une pression énorme. Une certitude seuls les meilleurs décrocheront leur ticket pour la suite de l’aventure de the Voice 8 et à la fin de la soirée, vous connaitrez la composition des équipes pour les grands shows en direct. Ça promet beaucoup de surprises pour les coachs, pour le public et pour les Talents.