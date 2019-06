The Voice 2019 - La Demi-Finale (Saison 08)

Vous avez manqué la demi-finale de The Voice 8 diffusée le samedi 1er juin 2019 sur TF1 ? Séchez vos larmes : dès maintenant, revivez cette soirée grâce au replay vidéo disponible sur MYTF1 ! Vous ne le regretterez pas… Une demi-finale de haut-vol entre huit talents préparés comme jamais Après quelques seize semaines de compétition, ils ne sont plus que huit, huit talents qualifiés pour la demi-finale de The Voice 8. Qui sont-ils ? Pour la Team Mika qui sera représentée par Whitney et Gjon’s Tears ; chez Soprano, ce sera Vay et Clément ; tandis que Sidoine et Léona Winter représentent Jenifer. Enfin, dans l’équipe de Julien Clerc, on retrouve Léonard et Pierre Danaë. Qui ira en finale ? Qui sera le grand gagnant de The Voice 2019 ? Parmi ces huit talents, seuls quatre ont gagné ce samedi 1er juin 2019 leur place pour la grande finale de The Voice 8 grâce à votre soutien en masse, et aussi grâce à leur coach, appelés pour la dernière fois à donner un avis. Qui sont-ils ces talents finalistes de la saison 8 de The Voice 2019 de très, très haute volée ? La réponse, dans le replay vidéo déjà disponible sur MYTF1 ! Le replay dès maintenant sur MYTF1 En effet, à peine la demi-finale jouée, déjà le replay vidéo est disponible sur MYTF1 ! N’attendez pas pour revivre cette soirée folle qui vous a réservé des surprises, qui vous a offert rebondissements et stupéfactions, et qui au final qualifié quatre talents pour la finale, quatre talents à choisir entre Pierre Danaë, Léonard, Sidoine, Léona Winter, Vay, Clément, Gjon’s Tears et Whitney. Rendez-vous le JEUDI 6 juin 2017 pour la finale de The Voice 8 Dès aujourd’hui, nous vous donnons CE rendez-vous exceptionnel : après la demi-finale que vous êtes en train de regarder en replay vidéo sur MYTF1, réservez déjà votre soirée du JEUDI 6 juin prochain. C’est en effet durant cette soirée que sera désigné le talent vainqueur de la saison 8 de The Voice 2019 !