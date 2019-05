The Voice 2019 ! - Direct 02 (Saison 08)

Après l’étape décisive des « Battles » est venue l'heure des Grands Shows en direct ! Les 4 coachs, Soprano, Julien Clerc, Jenifer et Mika, ont désormais chacun une équipe composée de 4 talents. Pourtant, seul l’un d'entre eux sera sacré « The Voice » dans quelques semaines. Dès ce soir, en plus de leur coach, c'est le public que les 16 talents devront convaincre ! Chaque semaine, en public et accompagnés de l'orchestre de « The Voice », les talents donneront le meilleur d'eux-mêmes face aux coachs pour continuer l’aventure. Cette année, seul le public choisira les 4 finalistes et désignera enfin le grand gagnant : La plus belle voix de France 2019 remportera un contrat chez Universal Music et enregistrera un album Qui deviendra "The Voice" 2019 ?