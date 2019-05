The Voice 2019 - La suite Direct 01 (Saison 08)

Chaque semaine, retrouvez en deuxième partie de soirée The Voice, la suite présenté par Nikos Aliagas et en présence de nos quatre coachs : Julien Clerc, Soprano, Jenifer et Mika. Au programme : - Les debriefs : les coachs redécouvrent pour la première fois les prestations des talents sélectionnés et les commentent. Coulisses, indiscrétions, moments exclusifs des préparations… Une occasion de se rapprocher encore plus des talents grâce à Nikos Aliagas qui accompagne les talents tout au long de l’aventure ; - Le résumé de Frédéric Longbois : talent emblématique de la saison dernière, il sera la nouvelle plume de ce magnéto. Avec sa gouaille habituelle, il nous fera revivre le prime de la semaine à sa façon ; - The Voice monde vs The Voice France : retrouvez ou découvrez les plus belles prestations en France ou à travers le monde par thématique ; - Le focus des talents : des images inédites et exclusives des talents sélectionnés pour apprendre à mieux connaître les héros de notre concours de chant.