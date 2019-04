The Voice 2019 - La suite Epreuves KO 04 - Julien Clerc (Saison 08)

Après des auditions à l’aveugle passionnantes et riches en surprises, les quatre coachs, Soprano, Julien Clerc, Jenifer et Mika, se lancent dans une nouvelle étape innovante et totalement imprévisible : "les K.O.".Dans cette étape cruciale pour les talents, les coachs seront sous pression comme jamais et vont devoir prendre les bonnes décisions pour avancer dans la compétition. Il leur faudra composer la meilleure équipe composée de huit talents qui accéderont à l’étape des Battles et ainsi espérer gagner.Pour ce faire, les 18 talents d’une même équipe vont se succéder lors d’une même soirée et vont performer sur la scène de The Voice les uns après les autres. ! Ce sont les talents eux-mêmes qui vont choisir leur chanson. Chaque talent est donc responsable de son destin dans The Voice ! Ils n’ont pas le droit à l’erreur !A l’issue de chaque prestation, le coach va devoir faire un choix cornélien et aura trois possibilités :- Soit il buzze sur le bouton rouge ce qui permet au talent d’être qualifié directement pour les Battles ;- Soit, pas convaincu par la prestation, il décide que l’aventure s’arrête pour son talent ;- Troisième possibilité, si le coach souhaite avoir une vue d’ensemble sur toutes les performances de son équipe avant de prendre une décision définitive, il envoie son talent en "Zone rouge" ! Mais en plaçant son talent dans cette zone, il risque de se le faire "voler" par les trois autres coachs. Jusqu’à la dernière seconde tout sera possible pour les talents pour qui la pression sera à son maximum avant l’épreuve des Battles. 18 chansons, 18 émotions différentes, 18 décisions immédiates ! Cette nouvelle étape est un véritable ascenseur émotionnel pour les talents mais surtout pour les coachs qui, à la fin de chaque soirée, seront littéralement K.O. ! Quels talents vont convaincre leur coach pour accéder à l’épreuve des Battles ? Les coachs vont-ils faire les bons choix ou vont-ils se faire voler des pépites par leur camarade de jeu ?