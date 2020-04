THE VOICE 2020 - Abi chante "Another day in Paradise" de Phil Collins (KO)

En savoir plus sur Pascal Obispo

Timbre de velours et grande intériorité, Abi est sans conteste un des talents qui a déjà marqué cette saison de The Voice. Pour cette ultime étape, Abi a décidé de présenter un titre de Phil Collins « Another day in Paradise ». Il retrouve pour l’occasion son piano. Celui qui, lors des auditions à l’aveugle, avait permis à ce grand timide, de surmonter ses peurs et de séduire les coachs avec sa reprise de Billie Eilish « Lovely ». Puis lors des Battles face à Raimana, Abi avait une nouvelle fois montrer toute l’étendue de son talent en interprétant le titre de William Sheller « Je veux être un homme heureux ». Pourtant celui dont la voie semble tracée, tant sa voix est délicate présente des signes de faiblesse lors de son coaching. Son coach Pascal Obispo émet même quelques réserves pour la suite de la compétition. « Abi est tellement réservé, qu’il n’arrive pas à s’ouvrir ». Réussira-t-il, une nouvelle fois à séduire son coach ? Réponse en images. Extrait de l’émission The Voice du 25 avril 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.