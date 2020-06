THE VOICE 2020 – Abi chante "If I ain't got you" de Alicia Keys (Finale)

Abi chante, ce soir, pour cette finale de The Voice 2020, un des titres phare d’Alicia Keys « If I ain't got you ». Tout le monde se souvient d’Abi. Son arrivée à pas feutrés sur le plateau des auditions à l’aveugle. Son installation au piano. Ses premières notes et d’un coup les poils qui se hérissent. « Lovely » de Billie Eillish lors des Blinds, « un homme heureux » de William Sheller lors des battles puis « Another day in paradise » de Phil Collins lors des KO jusqu’à « What a wonderful world » de Louis Amstrong, le parcours d’Abi est sans faute. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 6 juin 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.