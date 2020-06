THE VOICE 2020 - Abi chante "Lovely" de Billie Eilish (Finale)

Ce soir, pour la finale de The Voice 2020, Abi réinterprète le titre « Lovely » de Billie Eilish. Un titre qu’il a présenté lors de son audition à l’aveugle et qui a séduit les quatre coachs. Abi est un surdoué. Enfant, il apprend, sur les conseils de son père, le piano. La musique prend alors une place importante dans sa vie, mais réussir à en vivre lui parait être un rêve inaccessible. En arrivant sur la scène de The Voice, Abi était un jeune artiste qui manque de confiance. Mais étape par étape, Abi gagne en confiance et c’est tout naturellement que l’on le retrouve en finale. Extrait de l’émission The Voice du 13 juin 2020.