THE VOICE 2020 – Abi et Kendji Girac chantent en duo "Les yeux de la mama" (Finale)

Abi et Kendji Girac interprètent un des titres les plus émouvants du répertoire de vainqueur de the Voice 2014 : « les yeux de la mama ». Quand la voix chaude et chantante de Kendji Girac, artiste abouti se mélange à la voix pure et douce d’Abi, cela donne un duo subtil et émouvant. La qualité de leur prestation réussira-t-elle à conquérir le cœur du public et emmener Abi vers la victoire ? Découvrez le duo Abi / Kendji Girac. Extrait de l’émission The Voice du 6 juin 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.