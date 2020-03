THE VOICE 2020 - Aïe, aïe, aïe… La tension monte entre Lara Fabian et Pascal Obispo

Après la Battle entre Antony Trice et Julian, les coachs ont débriefé. Et les avis sont un peu mitigés… Lara Fabian explique que selon elle, les talents ont chanté un peu faux et qu’à ce niveau de la compétition, on ne peut pas le permettre. En revanche, Pascal Obispo voyait cette fausseté comme un avantage. L’ambiance est un peu tendue, non ? Extrait de l’émission du 14 mars 2020. Retrouvez tous les replay, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.