THE VOICE 2020 - Alice chante "All I ask" d’Adele

Pour son audition à l’aveugle, Alice est interprète le titre « All I ask » d’Adele. La jeune femme est venue montrer son talent en se confrontant aux coachs. Elle espère voir les fauteuils se retourner. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 25 janvier 2020.

