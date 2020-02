THE VOICE 2020 - Amaury chante "Je voudrais un bonhomme de neige" de Kristen Bell (B.O La reine des neiges)

Pour son audition à l’aveugle, Amaury a décidé d’interpréter le titre « Je voudrais un bonhomme de neige » issu de la bande originale du film La reine des neiges. Le jeune homme de 28 ans a toujours été passionné par l’univers de la comédie musicale et notamment des dessins animés musicaux comme « Mary Poppins ». Pour son Audition à l’Aveugle, Amaury tachera d’être le petit garçon qu’il était et le chanteur lyrique qu’il est aujourd’hui, pour faire retomber en enfance le public et les coachs. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 1er février 2020.