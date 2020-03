THE VOICE 2020 - Ana chante "Ta reine" d’Angèle

Pour son audition à l’aveugle, Ana interprète le titre « Ta reine » d’Angèle. Ana est née au Portugal. Il y a 6 ans, elle quitte son pays natal pour venir vivre en France. Ne parlant pas très bien la langue, la jeune fille a beaucoup de mal à s’intégrer et à se faire des amis. Elle commence alors à chanter et découvre qu’il lui est bien plus facile de s’exprimer et de s’ouvrir en chantant qu’en parlant. Alors qu’elle participe à une scène ouverte dans un bar, le patron tombe sous le charme de sa voix et décide de l’inscrire à The Voice. Pour Ana, the Voice est « la plus grosse chose qu’elle ait faite dans sa vie », c’est un rêve qui se réalise. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 29 février 2020.