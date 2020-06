THE VOICE 2020 – Antoine Delie, Abi, Gustine et Tom Rochet chantent "Feeling Good" de Nina Simone (Finale)

C'est le grand soir. Le soir de la grande finale de The Voice 2020. Au terme d’une saison qui ne ressemble à aucune autre, Abi, dans l’équipe de Pascal Obispo, Antoine Delie, dans l’équipe de Marc Lavoine, Gustine dans l’équipe de Lara Fabian et Tom Rochet, le protégé d’Amel Bent se retrouvent pour ouvrir le bal de la finale. Ils chantent ensemble un titre qui donne le smile : "Feeling Good" de Nina Simone. La finale de The Voice 2020 a bel et bien démarré. Extrait de l’émission The Voice du 13 juin 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.