THE VOICE 2020 - Antoine Delie chante "Comme ils disent" de Charles Aznavour (KO)

Antoine Delie monte sur scène pour interpréter le titre « Comme ils disent » de Charles Aznavour. Pour cette nouvelle étape de la compétition, les talents choisissent la chanson qu'ils souhaitent interpréter. Pour Antoine, ce titre de Charles Aznavour est parfait pour délivrer le message qu'il souhaite faire passer. En effet, le jeune homme déclare s'assumer depuis peu mais refuse qu'on lui attribue une étiquette. Un choix de titre « courageux » selon son coach Marc Lavoine qui décrit Antoine comme étant un « extraterrestre de la musique ». Souvenez-vous de son audition à l'aveugle, le jeune belge a su conquérir les coachs en reprenant le titre « La pluie » d'Orelsan et Stromae. En livrant une version très personnelle du titre, Antoine a su emmener les coachs dans son univers. Antoine Delie a confirmé son statut « d'ovni musical » lors des Battles. Opposé à Kevin Dozot sur le titre « Nothing compares to you » de Sinead O'Connor, Antoine a une nouvelle fois su apporter sa touche personnelle pour faire la différence, ce qui a conquis son coach Marc Lavoine. Ce soir, l'enjeu est grand pour Antoine Delie qui va tout tenter pour parvenir à se qualifier pour les lives. Découvrez sa prestation. Extrait de l'émission The Voice du 4 avril 2020.