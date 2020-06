THE VOICE 2020 - Antoine Delie chante "La pluie" d’Orelsan et Stromae (Finale)

Ce soir, pour cette finale exceptionnelle, Antoine Delie remonte sur la scène de The Voice pour interpréter le titre « La pluie » d’Orelsan et Stromae, le titre qui l’a révélé en début de saison, lors des auditions à l’aveugle. Antoine Delie est un jeune belge de 22 ans qui a gagné, durant ces derniers mois et ses différentes prestations en plateau, ses galons de possible gagnant de la saison. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 13 juin 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.