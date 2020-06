THE VOICE 2020 – Antoine Delie chante "SOS d’un terrien en détresse" de Daniel Balavoine (Demi-finale)

Antoine Delie a décidé, ce soir, d’interpréter un titre très difficile à chanter de Daniel Balavoine : « SOS d’un terrien en détresse ». Antoine Delie est un jeune belge de 22 ans. Parti en Bolivie pour devenir instituteur, il se révèle et décide de s’assumer. Le chant sera son moyen d’expression. Lors des blinds, accompagné de son piano, il a bouleversé les quatre coachs en interprétant le titre d’Orelsan ft Stromae : « la pluie ». Dès la première note, Pascal Obispo se retourne mais c’est Marc Lavoine qui réussira à convaincre Antoine d’aller dans son équipe. Le jeune belge continue son envol. Lors des battles, son duo avec Kevin Dozot sur le titre de Sinead O’Connor : «Nothing compares to 2 you » fait mouche. Si certains téléspectateurs étaient encore passés à côté de ce talent, sa prestation lors des KO « comme ils disent » de Charles Aznavour, a mis tout le monde d’accord. Cette ode à la différence permet à Antoine d’accéder à la demi-finale de the Voice. Réussira-t-il à convaincre, non pas son coach Marc Lavoine, mais les téléspectateurs de l’emmener jusqu’en finale samedi prochain puisque cette année seul le vote du public compte ? Extrait de l’émission The Voice du 6 juin 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.