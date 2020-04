THE VOICE 2020 - Antony Trice chante "Si t’étais là" de Louane (KO)

Il est temps pour Antony Trice de monter sur la scène de The Voice. Ce soir, il interprète le titre « Si t’étais là » de Louane. Souvenez-vous de sa prestation lors des auditions à l’aveugle, Antony Trice avait conquis les quatre coachs grâce à sa voix éraillée et sa sensibilité lors de son interprétation de « Casting » de Christophe Maé. Il a de nouveau montré sa justesse lors de sa Battle contre Julian sur le titre « With or without you » de U2. Ce soir, Antony Trice ne va rien lâcher. Il a choisi un titre de Louane pour rendre hommage à sa sœur décédée. Un titre qui lui est cher dans l’espoir de convaincre son coach et accéder aux lives. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 4 avril 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.