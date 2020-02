The Voice 2020, le Prime - Auditions à l'aveugle 3

Abi, Ifè, Pia, Amaury sont les nouveaux talents de cette nouvelle soirée des auditions à l'aveugle de "The Voice". THE VOICE 2020 est une saison placée sous le signe du renouveau et de l’authenticité avec l’arrivée d’un quatuor 100% inédit dans les fauteuils des coachs et un retour en force des grandes chansons françaises et des voix puissantes dans le casting. Avec une mécanique simplifiée, THE VOICE 2020 s’appuie sur ses fondamentaux pour une saison au plus près des émotions. Bienvenue dans THE VOICE 2020 Un quatuor 100% inéditQuatre grands artistes qui ont marqué la chanson française intègrent la famille THE VOICE : 2 femmes et 2 hommes avec beaucoup de caractère, de convictions, une vraie sensibilité et des univers distincts. Avec ces 4 coachs, THE VOICE 2020 accueille quatre Stars Incontournables de la scène française qui vont transmettre leur expérience et leur savoir-faire aux nouvelles Voix de demain. En presque 30 ans de carrière internationale, Lara Fabian s’est baladée dans de nombreux pays francophones et non francophones. Avec 20 millions de disques vendus, 14 albums et des milliers de concerts à travers le monde, elle est la petite nouvelle aux nombreux tubes (J'y crois encore, La différence, Immortelle, Tout, Je t'aime, Ma vie dans la tienne…). Définitivement l’une des plus grandes voix au monde, cette auteure, compositrice et interprète possède une tessiture rare de 4 octaves et une technique vocale exceptionnelle. Classée plusieurs fois numéro 1 en France mais aussi en Belgique ou au Québec, elle rencontre un succès international avec le titre I will love again en se classant dans les hits en Espagne, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Avec le titre Love By Grace, elle est restée plusieurs semaines numéro 1 au Brésil. Alors qu’elle se lance dans une grande tournée internationale pour fêter ses 50 ans, le 50 World Tour qui l’emmènera dans plus de 15 pays, Lara Fabian nous fait l'honneur de devenir coach de « THE VOICE 2020 » en France. Un concours qu’elle connaît bien car elle a été coach pendant 2 ans dans « La Voix », la version québécoise dont elle a remporté la dernière édition avec sa finaliste. A présent, découvrez une coach passionnée, à la fois généreuse, bienveillante, empathique et qui maîtrise bien son sujet ! Lara Fabian, experte en grandes voix, sera une concurrente redoutable pour ses camarades de jeux. Marc Lavoine incarne le chic à la française et entretient une belle histoire d’amour avec le public hexagonal depuis plus de 30 ans à travers ses millions de disques vendus. Auteur, interprète, il est l’une des plus belles plumes de la chanson française, un amoureux des mots qui compte de nombreux tubes incontournables à son actif (Elle a les yeux revolver, Le parking des anges, Paris, Bascule avec moi, Chère amie, Toi mon amour, C’est ça la France, Qu’est-ce que t’es belle, J’ai tout oublié, Je ne veux qu'elle…). Artiste aux multiples talents, Marc Lavoine mène avec succès une triple carrière de chanteur, écrivain (L’homme qui ment) et acteur (avec près de 30 films). Intelligent, sensible, plein d’humour, ce crooner à la voix si singulière possède toutes les qualités pour devenir un grand coach de THE VOICE. Après deux saisons exceptionnelles en tant que coach chez les Kids, Amel Bent va jouer dans la cour des grands et se confronter aux talents adultes. Coach attentionnée, émotive, elle est toujours franche et très compétitrice. Avec déjà 15 ans de carrière, Amel Bent a a rencontré le succès avec le tube Ma Philosophie, une collaboration avec Diam’s qui s’est classée numéro 1 en 2004 pendant plusieurs semaines. Ensuite, elle s’est imposée comme l’une des plus belles voix francophones multirécompensées (Où je vais, Tu n'es plus là, Le droit à l'erreur, Ne retiens pas tes larmes…). Sacrée « révélation de l’année » aux Victoires de la musique en 2006, cette figure de la « soul à la française » aux 1,5 million d’albums vendus a conquis le cœur du public, mais aussi des artistes, comme Johnny Hallyday et Charles Aznavour ou Slimane et Soprano qui ont tous collaboré avec elle. Très sensible aux grandes voix, dans THE VOICE 2020, elle va être servie. Pascal Obispo coach investi, très proche de ses talents, à la fois passionné, compétiteur et joueur, il avait marqué de son empreinte la saison 7 de THE VOICE. Avec 25 ans de carrière et près de 5 millions d'albums vendus en tant qu'interprète - 14 millions en tant que compositeur, il est une personnalité incontournable de la chanson française qui transforme en or tout ce qu'il touche. Musicien, compositeur et chanteur au talent exceptionnel, ce faiseur de tubes a écrit et réalisé des succès pour lui comme pour les plus grands : Johnny Hallyday, Florent Pagny, Michel Delpech, Zazie, Lionel Richie, Marc Lavoine, Nolwenn Leroy, Natasha St-Pier ou encore Patricia Kaas, Amel Bent et Calogero. Artiste passionné, il a également créé des comédies musicales à succès (Les 10 commandements, Adam et Eve) et s’est impliqué dans plusieurs œuvres humanitaires telles que le Sidaction avec la réalisation de plusieurs albums. Après un an de tournée, Pascal Obispo revient en grande forme avec la ferme intention de gagner. Complices, ils vont nous proposer de grands moments d’émotion, de fun mais aussi d’intense compétition ! Le retour aux grandes voix puissantes et à la variété françaisePlace à la sincérité, la spontanéité et l’authenticité avec le retour aux grandes voix et à la variété française. Sur 20 000 voix castées, seulement 110 ont été sélectionnées pour se confronter aux coachs. Cette nouvelle saison promet un casting d’une grande diversité avec des talents venus des 4 coins de la France et du monde : des Mongols, des Kanaks, des talents de Wallis-et-Futuna, du Maghreb, du Canada, du Mali mais aussi un Écossais ou une Irlandaise.Certains sont des artistes en puissance qui n’ont pas conscience de leur talent ou qui ont du mal à réaliser qu’ils vont participer à l’aventure « THE VOICE » ! De belles rencontres avec les coachs et des moments d’émotion intenses sont à prévoir notamment avec une vendeuse de nougat à Strasbourg, un ouvrier dans une usine de conditionnement alimentaire dans le Sud, mais aussi un banquier, un retraité ou encore un professeur de sport. Une mécanique simplifiéeComme ce fut le cas lors des 5 premières saisons, les coachs vont de nouveau se retourner et échanger avec tous les talents, même ceux non retenus. En effet, ils devront justifier leur choix, ce qui va les encourager à se responsabiliser auprès des talents.Pour THE VOICE 2020, la compétition sera plus rude, les coachs devront vraiment faire les bons choix et batailler ferme pour récupérer les meilleurs talents dans leur équipe puisque chacune sera composée de seulement 14 Talents.A l’issue des Auditions à l’aveugle, les équipes ne pourront plus évoluer parce qu’aucun vol de talent ne sera possible par la suite ni aux Battles ni pendant les KO. Il n’y aura plus de seconde chance ! Les talents devront ainsi donner le meilleur d’eux-mêmes à chacun de leur passage pour espérer continuer l’aventure et atteindre les Lives ! Enfin, les émissions en direct vont prendre une toute nouvelle dimension dans une grande salle de concert avec une formule XXL. Les demi-finalistes se produiront tels de grands artistes sur scène, au plus près de leur public. De plus, pour la toute première fois, à l’issue de la demi-finale, seuls les téléspectateurs désigneront les 4 finalistes, et le soir de la grande finale, ils éliront le grand gagnant de l’édition 2020. Rien ne garantit de retrouver un talent de chaque équipe… Pour les coachs, il faudra impérativement dénicher les meilleurs talents possible et s’investir pleinement dans leur coaching, afin de s’assurer une place en finale !Une nouvelle "Family Room"Pour la première fois, la "Family Room" se situe juste en sortie de scène, à quelques mètres des fauteuils des coachs. C’est à cet endroit que Nikos Aliagas et les familles des talents se retrouveront, au plus proche de la scène. Cette proximité permettra à Nikos Aliagas d’obtenir des réactions à chaud pour plus de moments authentiques ! THE VOICE 2020 sera plus que jamais le théâtre des émotions, des surprises et de la découverte des grandes stars de demain !