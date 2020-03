The Voice 2020 - Le Prime - Les Battles (Emission 10)

Retrouvez les talents qui ont marqué les esprits durant les auditions à l'aveugle et place aux battles. Une battle, deux talents et pourtant une seule et unique place pour accéder à l’étape des K.-O. Chaque coach présentera sur scène deux talents de son équipe qui s'affronteront, voix contre voix, sur une chanson choisie par leur coach. L’heure des choix a sonné ! Quels talents vont continuer l’aventure ?The Voice 2020 est plus que jamais le théâtre des émotions, des surprises et de la découverte des grandes stars de demain !