THE VOICE 2020 - Baby J chante "Bang Bang" de Cher (KO)

C’est au tour de Baby J de monter sur la scène des K.O. Elle interprète le titre « Bang Bang » de Nancy Sinatra dans la version rock de Cher. Baby J est une véritable fan de rock. Et la jeune femme a déjà tout d'une rockstar : la voix mais aussi l'attitude. N'en déplaise à son coach Pascal Obispo qui a un peu de mal avec le "jeté de cheveux" de Baby J. En plein coaching, Baby J a eu le droit à un relooking capillaire de la part de son coach. « Ils sont très beaux tes cheveux, mais attache-les » déclare Pascal Obispo. Lors de son audition à l’aveugle, la jeune niçoise de 18 ans avait interpréter le titre « Les portes du pénitencier » de Johnny Hallyday. Une prestation très rock’n’roll qui avait conquis son coach. Pour les Battles, Baby J était opposée à Laure. Pascal Obispo avait choisi de les faire chanter sur « C’est comme ça » des Rita Mitsouko. Une fois encore, Baby J a fait la différence. Pascal Obispo a souhaité continuer l’aventure avec elle. Ce soir, pour cette nouvelle étape de la compétition, elle a choisi un titre rock un peu plus doux. Parviendra-t-elle à se qualifier pour les lives ? Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 25 avril 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.