THE VOICE 2020 – Baby J chante "Set fire to the rain" d’Adele (Demi-finale)

Ce soir, nous allons découvrir une nouvelle facette de Baby J. Cette fan de rock a décidé d’interpréter un titre pop, celui de la star planétaire Adele : « Set fire to the rain ». La jeune niçoise de 18 ans avait séduit son coach Pascal Obispo lors des auditions à l’aveugle avec le titre forcément rock « Les portes du pénitencier » de Johnny Hallyday. Pour les Battles, Baby J était opposée à Laure. Pascal Obispo avait choisi de les faire chanter sur « C’est comme ça » des Rita Mitsouko. Une fois encore, Baby J a fait la différence. Baby J s’est vraiment révélée lors de l’épreuve des KO avec une interprétation sans faille de « Bang Bang » de Cher. Mais ce soir, Pascal Obispo n’a plus son mot à dire. Seuls les téléspectateurs vont décider d’envoyer Baby J ou non en finale… Extrait de l’émission The Voice du 6 juin 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.