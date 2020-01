Ce soir, Cheyenne monte sur la scène de The Voice pour interpréter le titre « All jacked Up » de Gretchen Wilson. Pour son Audition à l’Aveugle, Cheyenne veut prouver à son père qu’elle peut réaliser son rêve et le sien: briller sur une grande scène en partageant cet univers qui leur tient à cœur. Il est temps de découvrir sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 25 janvier 2020.