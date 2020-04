THE VOICE 2020 - Cheyenne chante "Dans un autre monde" de Céline Dion (K.O.)

Ce soir, Cheyenne monte sur la scène pour interpréter le titre « Dans un autre monde » de Céline Dion. Pour cette nouvelle étape de la compétition, les talents choisissent la chanson qu’ils souhaitent interpréter. C’est sa voix foudroyante et limpide, qui a séduit Lara Fabian. Pour les KO, Cheyenne s’attaque au répertoire de Céline Dion. Cheyenne est synonyme de simplicité et de pureté pour sa coach Lara Fabian. Elle s’est présentée lors des auditions à l’aveugle avec son univers country. Cet amour pour la country, Cheyenne a réussi à faire évoluer en se confrontant à d’autres styles musicaux. Lors des Battles, c’est de la pure émotion qu’elle a livré sur le titre « You raised me up » de Secret Garden. Une étape importante dans l’aventure de la jeune femme, ce soir-là, elle a conquis Lara Fabian, mais aussi le public qui lui a offert une standing ovation. Ce soir, Cheyenne a décidé de chanter en français. Elle interprète le titre « Dans un autre monde » de Céline Dion. « J’ai conscience de prendre un risque, quand on chante Céline Dion, on n’a pas le droit à l’erreur » dit-elle à Lara Fabian. Mais Cheyenne aime le risque, ce soir elle veut surprendre Lara Fabian là où on ne l’attend pas. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 18 avril 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.