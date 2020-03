THE VOICE 2020 - Cheyenne VS Maria VS Amaury chantent "You raise me up" de Secret Garden (BATTLES)

C’est la deuxième Battle de la soirée pour Lara Fabian. Et ça n’est pas deux mais trois talents qui montent sur le ring : Cheyenne, Maria et Amaury. Lara Fabian offre un trio tout en puissance sur le titre de Secret Garden : « You raise me up ». A l’issue de cette performance, la coach devra se séparer de deux talents. Qui quittera l’aventure The Voice ce soir ? Quel talent accèdera aux KO ? Découvrez-le en images. Extrait de l’émission The Voice du 7 mars 2020. Retrouvez tous les replay, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1