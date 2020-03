The Voice 2020 - Coaching éprouvant pour Jonathan, Nathan et Ludy Soa

Encore une exclu ! Samedi prochain, vous découvrirez la battle du duo fraternel composé de Nathan et Ludy Soa face à Jonathan. Leur coach Pascal Obispo a décidé d'opposer des talents venus de loin. Madagascar pour Ludy Soa et Nathan. La Réunion pour Jonathan. Pour les départager une chanson parfaite : "loin de chez eux" de Michel Berger. Mais avant, il faut travailler et travailler encore avec un Coach très exigeant. La preuve. Et découvrez samedi soir prochain, qui de ces talents Pascal Obispo a choisi pour aller aux KO ? Extrait The Voice du 21 mars 2020. Tous les replay, extraits et bonus sont à retrouvés sur MYTF1