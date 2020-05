The Voice 2020 - De retour le 6 juin !

Ils vous ont manqué ? A nous aussi ! Nous vous donnons rendez-vous le samedi 6 juin à 21h sur TF1. Nikos Aliagas et Karine Ferri vous retrouveront pour une demi-finale inédite qui ne ressemblera à aucune autre dans l’histoire du programme. Les quatre coachs, Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo verront leurs trois candidats tenter de convaincre le public de les faire passer en Finale. Car cette fois-ci,le public aura les pleins pouvoirs ! Qui de Maria Doyle, Gustine, Cheyenne, Antony Trice, Ifé, Antoine Delie, Terence, Tom Rochet, Toni, Verushka, Baby J ou Abi deviendra THE VOICE 2020 ?