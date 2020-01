THE VOICE 2020 - Découvrez la jolie histoire de Sam et Alexia, couple à la ville

Sam vient défendre l’univers rock dans lequel il baigne en interprétant le titre « With a little help From my friends ». Alexia vient défendre un univers complétement différent avec "Somewhere over the rainbow" de July Garland. Unis à la ville, ils ont décidé de se tenter leur chance séparément sur le plateau de the Voice. Dcouvrez leur jolie histoire. Extrait de l’émission The Voice du samedi 18 janvier 2020 sur TF1.