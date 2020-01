Elinor est réflexologue plantaire. Pourtant il n’en a pas toujours été ainsi. Pendant 10 ans, Elinor a tenté de vivre de sa passion : le chant. De guerre lasse, elle décide à 30 ans de tout arrêter. Six ans plus tard, Cette envie est à nouveau devenue vitale. Elle tente « The Voice » ce soir avec le secret espoir de réussir là où elle avait échoué. Extrait The Voice du 18 janvier 2020.