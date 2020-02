THE VOICE 2020 - Eloisha, ancienne de la Star Ac, chante "Somebody Else’s Guy" de Jocelyn Brown

Pour son audition à l’aveugle, Eloisha est venue interpréter le titre « Somebody Else’s Guy » de Jocelyn Brown sur la scène de The Voice. Son visage vous dit peut-être quelque chose, Eloisha a participé à la Star academy il y a maintenant une dizaine d'années. Elle n'a jamais cessé de chanter et rêve toujours de faire carrière dans la musique. Ce soir, la jeune femme devra relever un défi : voir les fauteuils des coachs se retourner. Va-t-elle les convaincre ? Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 1er février 2020.