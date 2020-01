THE VOICE 2020 - Emmanuel Obre chante "A song for you" de Leon Russel (Amy Winehouse version)

Ce soir, Emmanuel Obre monte sur la scène de The Voice pour interpréter le titre « A song for you » de Leon Russel. Emmanuel n’a aucune expérience dans le chant mais a beaucoup d’envie. Il dit n’avoir jamais fait de musique et qu’il chante uniquement sous sa couette. Pour son audition à l’aveugle, le professeur de théâtre ne fera pas rire les gens mais espère les émouvoir. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 25 janvier 2020.